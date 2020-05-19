Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 20 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Перед войной в Крымской Автономной Советской Социалистической Республике (ныне — Республика Крым и Севастополь) проживали 1 млн 126 тыс. 429 человек. На фронт ушли более 250 тыс. крымчан.

Немецко-фашистские захватчики намеревались сделать из полуострова германский анклав в Чёрном море, чтобы оттуда влиять на позиции своих союзников. Основная часть Крыма была оккупирована немецко-румынскими войсками в октябре — ноябре 1941 года. В период с 1 ноября 1941 по 12 мая 1944 года противник практически полностью разрушил Керчь и Севастополь. С 8 по 18 апреля 1944 года почти весь полуостров был очищен от гитлеровцев. 9 мая Красная армия освободила Севастополь, а 12 мая на мысе Херсонес враг был разгромлен.

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