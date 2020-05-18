Кострома, 18 мая, 2020, 14:21 — ИА Регнум. В Костромской области заработали стоматологические поликлиники, кабинеты протезирования и частные медцентры. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения региона Дмитрий Новиков. В области решили постепенно снимать ограничения, связанные с оказанием плановой медицинской помощи населению.

Фрагмент мультфильма «Зубная быль» 1972г. Режиссёр: Владимир Дахно

Ранее с учётом эпидемиологический ситуации многие больницы в области сократили режим работы. Приём пациентов был приостановлен и в стоматологических поликлиниках. Обратиться за помощью к зубному можно было только в случае острой боли или необходимости в экстренном вмешательстве. В Костромской области, как и во многих регионах России, были приостановлены диспансеризация и профилактические медосмотры граждан.

Известно, что дальнейшие решения по поводу плановой медпомощи будут приниматься с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Сейчас специалисты занимаются разработкой рекомендаций по работе больниц в условиях ограничительных мероприятий.