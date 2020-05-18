Кострома, 18 мая, 2020, 14:20 — ИА Регнум. В Костромской области 6 человек, больных COVID-19, находятся на искусственной вентиляции лёгких. Об этом 18 мая сообщает оперативный штаб.

Irkobi.ru Аппарат ИВЛ

За минувшие сутки количество инфицированных в регионе увеличилось на 10 человек, новые случаи заражения зафиксированы в Костроме, Буе, Нерехте, Волгореченске и Судиславском районе.

За все время эпидемии на территории Костромской области коронавирус выявили у 487 человек, включая 203 выздоровевших. На лечении в больницах находятся 46 граждан.