Война: Калужская область 1941–1945 гг. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Истории победителей
Москва, 19 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. За годы Великой Отечественной войны Калужская область отправила на фронт 175 тыс. 464 человека. Из них более 80 тыс. воинов-калужан погибли, 56 тыс. солдат пропали без вести. Тысячи местных жителей были заключены в гитлеровские концентрационные лагеря, угнаны в рабство.
На Калужской земле прошли Московская, Курская, Смоленская битвы. В памяти народа — подвиги красноармейцев у Ильинских рубежей, на Зайцевой Горе, Безымянной высоте и у деревни Хлуднево.