Иван Шилов ИА REGNUM Истории победителей

Москва, 19 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. За годы Великой Отечественной войны Калужская область отправила на фронт 175 тыс. 464 человека. Из них более 80 тыс. воинов-калужан погибли, 56 тыс. солдат пропали без вести. Тысячи местных жителей были заключены в гитлеровские концентрационные лагеря, угнаны в рабство.

На Калужской земле прошли Московская, Курская, Смоленская битвы. В памяти народа — подвиги красноармейцев у Ильинских рубежей, на Зайцевой Горе, Безымянной высоте и у деревни Хлуднево.

Война: Калужская область 1941−1945 гг