Москва, 18 мая, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая на платформе ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная первому международному онлайн-рынку аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который состоится с 8 по 14 июня на специально созданной платформе.

Пресс-служба компании «Роскино»

С приветственным словом к спикерам онлайн-встречи и журналистам обратился заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. Он отметил, что сам факт быстрого объединения участников отрасли для совместной работы в новом формате — показатель успеха. Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что меры поддержки экспорта со стороны департамента скорректированы с учетом нынешней ситуации.

Пресс-служба компании «Роскино» Максим Ксензов

Генеральный директор организатора рынка — компании «Роскино» — Евгения Маркова презентовала разработанную совместно с компанией SPB TV платформу, на которой состоится Key Buyers Event, и рассказала о программе мероприятия. Помимо премьер и конференций участников ждут индивидуальные встречи, церемония открытия, культурная программа с концертами и экскурсиями. В Key Buyers Event примут участие более 120 российский компаний из Москвы и регионов. В течение первой недели регистрации аккредитовалось более 150 зарубежных коллег, больше всего — из Японии.

Пресс-служба компании «Роскино» Евгения Маркова

По паре слов о проектах, которые они планируют представить на рынке, рассказали руководители и сотрудники крупнейших российских кинокомпаний: режиссер и продюсер, основатель компании Art Pictures Федор Бондарчук, продюсер, основатель компании «Базелевс» Тимур Бекмамбетов, генеральный директор кинокомпании СТВ, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Cергей Сельянов, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн, заместитель генерального директора «СТС Медиа» по производству Максим Рыбаков, руководитель PREMIER Studios, директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович, генеральный продюсер PREMIER Studios Александр Дулерайн, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, директор ВО «Совтелеэкспорт» Юлия Матяш и др. Так, в рамках рынках состоятся премьеры фильмов «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Фау. Побег из ада» Тимура Бекмамбетова, «Чернобыль. Бездна» Данилы Козловского, «Серебрянные коньки» Михаила Локшина, «Доктор Лиза» Оксаны Карас и др.