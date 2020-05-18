Москва, 18 мая, 2020, 14:01 — ИА Регнум. За первый квартал 2020 года российские автопредприятия собрали 356 842 машины (легковые, грузовые и автобусы). Об этом сообщается на сайте аналитической компании «АСМ-холдинг».

Алексей Трефилов Горьковский автомобильный завод

Таким образом, объемы автомобильного производства в России с января по март уменьшились на 14,8% по сравнению с прошлым годом.

Легковых автомобилей за отчётный период в стране было собрано 323 тыс. единиц — на 15,6% меньше, чем год назад. При этом производство отечественных автомобилей снизилось на 18,7%, до 86,6 тыс. экземпляров. А объемы выпуска машин иностранных марок сократились на 14,5% и составили 236,4 тыс. авто.

Согласно материалам отчета аналитической компании, доля машин иностранных компаний в объеме выпуска всех легковых машин в РФ составила 73,2%.

Напомним, по прогнозам международного рейтингового агентства Moody's, реализация новых легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году снизится до 14%.

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