Ярославль, 18 мая, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В Ярославской области на выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, направлено более 120 миллионов рублей. Доплаты получат около 1000 человек. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Больница в Ярославле

«15 мая вышло новое постановление Правительства РФ №678, которое вносит изменения в правила начисления стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Оно отменяет начисление денежных средств за фактически отработанное время. Таким образом, медицинские работники по 484 постановлению Правительства, а именно работники скорой медицинской помощи в составе специализированных бригад получат следующие начисления: врачи получат по 50 тысяч рублей за оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в составе специализированных бригад. Средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи получат по 25 тысяч рублей. Что касается работников, оказывающих специализированную помощь в условиях стационара, то врачи получат 80 тысяч рублей, средний медийинский персонал получит по 50 тысяч рублей, младший — 25 тысяч рублей. Это те, кто непосредственно работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Дополнительно хочу отметить, что выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц», — сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Олег Аверкин.

Постановление правительства России предполагает, что пересчет «коронавирусных» доплат коснется и апрельских зарплат. Ранее ярославские врачи сообщали в соцсетях, что доплаты «за отработанное время» у многих составили незначительные суммы.