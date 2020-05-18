Севастополь, 18 мая, 2020, 13:55 — ИА Регнум. И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев решил лично перепроверить информацию подчинённых о том, что все медработники региона получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sev.gov.ru Михаил Развожаев

«Я хотел уточнить, если вам удобно. Вы же у нас в инфекционной больнице работаете? Я хотел уточнить, президентскую надбавку 80 тысяч вы получили?» — поинтересовался он на громкой связи.

Врач горбольницы № 9 подтвердил начисление средств.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у одного жителя Севастополя подтвердили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 75 человек, 2 человека умерли.

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