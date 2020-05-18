Москва, 18 мая, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В преддверии выборов президента Соединённых Штатов, которые намечены на ноябрь 2020 года, антироссийские настроения могут только усилиться. Такое мнение сегодня, 18 мая, в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО, высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

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Дипломат отметил, что в США, несмотря на серьёзную ситуацию из-за пандемии коронавирусной инфекции, остаются политики, которые продолжают выискивать поводы для того, чтобы обвинить Россию и наложить на неё новые санкции.

«Это отголоски мышления времен холодной войны и, конечно, следствие нынешней внутриполитической борьбы и предвыборной кампании, — пояснил Рябков. — Мы уже привыкли, что отношения между нашими странами становятся заложниками внутренних американских разборок».

Представитель российского внешнеполитического ведомства не исключил новых всплесков антироссийских проявлений по мере приближения следующих президентских выборов в США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве внутренней безопасности США и ФБР предупредили местные власти том, что Россия вновь попытается вмешаться в американские выборы на уровне штатов. Отмечается, что Москва якобы попытается задействовать новые инструменты, в частности, будет «тайно консультировать» кандидата или избирательный штаб, финансировать мероприятия, проведёт хакерскую атаку или заполучит важную информацию, которую использует в свою пользу.