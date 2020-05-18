Москва, 18 мая, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Российское правительство стабильно снижает размер ежемесячной накопительной части пенсии и сделало это в очередной раз, при этом никаких серьёзных причин для этого нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя предложение Минтруда РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Если ориентироваться на увеличение средней продолжительности жизни, то увеличивать период выплат можно и более медленными темпами.

Ввиду того, что средняя продолжительность жизни увеличивается не такими быстрыми темпами.

Можно только предположить, что правительство демонстрирует, что оно «держит руку на пульсе», четко отслеживая соотношение времени выплат и средней продолжительности жизни», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже с 2021 года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда и соцзащиты.

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