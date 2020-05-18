МИД: Россия никогда не просила США о снятии санкций
Москва, 18 мая, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Российская сторона никогда не просила и не просит сейчас, чтобы США отменили санкции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая 18 мая с лекцией в видеоформате, организованной МГИМО.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
Он подчеркнул, что Москва американские санкции против РФ не признаёт и по большому счёту не обращает на них внимания.
Рябков отметил, что к настоящему моменту США ввели ограничения разного рода в отношении 314 российских граждан и 496 российских юридических лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил, что в отношении США российская сторона будет действовать прагматично, при необходимости отвечая на агрессивные выпады.
Читайте также: МИД: Россия намерена отвечать на агрессивные выпады США