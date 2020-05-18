Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 13:25 — ИА Регнум. У петербургского «Горэлектротранса» появился новый руководитель. Им с 18 мая стал профессор Денис Минкин, который ранее трудился заместителем директора предприятия по развитию. Об этом 18 мая сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

Перед новым директором ГУПа поставили задачу усовершенствовать материально-техническую базу, автоматизировать процессы управления и повысить безопасность после транспортной реформы.

«И в Петербурге, и за его пределами Дениса Юрьевича знают как опытного профессионального руководителя, способного реализовывать самые сложные проекты. Поэтому уверен, что со всеми задачами, которые стоят перед предприятием, перед его коллективом, да и перед всем нашим транспортным комплексом новый директор в командном режиме обязан справиться», — заявил курирующий транспорт вице-губернатор Максим Соколов.

Чиновник указал, что Минкину предстоит в первоочередном порядке обновить трамвайный парк, и помешать этому не сможет даже коронавирусная пандемия.

«Уже в рамках этого года проведены конкурсы, мы не отменяем в связи с текущей эпидемиологической ситуацией своих планов. Надо целенаправленно двигаться вперед и считать обновление подвижного состава одной из основных задач предприятия в среднесрочной перспективе», — добавил Соколов.

Денис Минкин является доктором технических наук. Он родился в Ленинграде в 1965 году, окончил факультет электронной техники ЛЭТИ, где учился под руководством академика Жореса Алферова, работал в НИИ Вооружений ВМФ.

С 2008 года он работал профессором на кафедре автоматики и сетевых технологий Санкт-Петербургского университета МЧС России, в 2011 году получил учёное звание профессора.

До 2018 года возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», после чего перешел в «Горэлектротранс». Является автором восьми изобретений.