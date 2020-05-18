Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В результате ДТП в центре Санкт-Петербурга автомобиль такси вылетел на тротуар и сбил женщину, гулявшую с двумя маленькими детьми. Потерпевшая скончалась на месте до приезда скорой помощи, дети не пострадали. Об этом 18 мая сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today В центре Петербурга под колесами такси оказалась женщина с детьми.

По предварительной информации, ДТП произошло около 10:50 мск в Центральном районе Петербурга, на пересечении Суворовского проспекта с 9-й Советской улицей. В результате столкновения трех транспортных средств — двух легковых автомобилей и автобуса — брендированный автомобиль такси «Яндекс» вылетел на тротуар и сбил женщину.

«В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 45 лет, сопровождавшая детей 4 и 6 лет. Дети не пострадали», — сообщают в УГИБДД.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.