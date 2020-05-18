Черкесск, 18 мая, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа начались летние каникулы. Завершен учебный год для учащихся 1−8-х классов в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

Продолжают учиться в Ингушетии. В этой республике школьникам и учителям предстоит завершить программу обучения до 23 мая. В Чечне и на Ставрополье каникулы начнутся после 25 мая.

Десятиклассники в Карачаево-Черкесии продолжат учиться до 30 мая, а ученики девятых и 11-х классов — до 5 июня. В Северной Осетии учащиеся 9-х классов учатся до 29 мая, а 11-х — до 5 июня. Также до 5 июня будут продолжать учиться в дистанционном режиме учащиеся 9−11-х классов в Кабардино-Балкарии.

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Напомним, изменения в школьном расписании были вызваны введенными в субъектах СКФО режимами строгой самоизоляции из-за коронавируса.