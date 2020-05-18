Калуга, 18 мая, 2020, 12:25 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках координационного совещания руководителей органов государственной власти 18 мая врио губернатора Владислав Шапша поручил минздраву и минфину региона представить ему к концу дня полную информацию не только об общих цифрах денежных выплат, которые перечислили медикам из федерального и регионального бюджетов, но и о том, «сколько человек конкретно какие суммы получили», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Врио губернатора области Владислав Шапша

«Чтобы не было опять споров о 27 рублях. Проверьте каждую больницу, каждое медицинское учреждение, каждую бригаду скорой помощи, если об этом речь идёт. И убедитесь, что все в порядке, что у нас нет вопросов с выполнением поручения президента. По каждой категории: минимальный размер выплаты, максимальный размер выплаты», — подчеркнул Владислав Шапша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 уволился после того, как сотрудники медицинского учреждения пожаловались на маленькие доплаты за работу с заразившимися коронавирусом. Так, за работу с зараженными SARS-CoV-2 медики получили всего 27 рублей доплаты.