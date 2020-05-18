Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Комиссия по анализу летальных исходов официально подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Все новые жертвы COVID-19 — пожилые горожане. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Приемное отделение Покровской больницы

Так, согласно новым данным, двое пациентов, мужчины в возрасте 73 и 68 лет, скончались в Госпитале для ветеранов войн. Женщина 88 лет скончалась во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова, 73-летний мужчина — в Многопрофильной больнице №2, мужчина в возрасте 88 лет — в городской Покровской больнице.

«Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — отметили в комздраве.

Напомним, общее количество жертв болезни COVID-19 в Петербурге на 18 мая составило 90 человек.

За сутки в Петербурге вирус выявили еще у 425 человек, общее число заражений по региону за время пандемии — 10 тыс. 887 случаев.