Ярославль, 18 мая, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Ярославле зафиксировано несколько случаев захода лосей в город. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Жители снимают животных на мобильные телефоны.

Yarnews.net Погибший лось в Ярославле

Утром 18 мая молодой лось погиб в районе больницы скорой помощи имени Соловьева. Лосенок пытался перепрыгнуть через стальной забор, но повис на ограждении.

Утром житель города снял другого лося, который переплывал Волгу в районе Волжской набережной. Также лоси были замечены на станции Приволжье, на Тверицкой набережной и в районе Полушкиной рощи.

«В регионе участились случаи захода диких животных в населенные пункты. Это ежегодное явление в весенний период. В это время нужно быть особенно внимательным и соблюдать элементарные меры предосторожности», — сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Специалисты советуют не приближаться к диким животным, не кормить их и не пытаться с ними сфотографироваться.