Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 11:43 — ИА Регнум. Привлекать к административной ответственности горожан, которые перед выходом на улицу не надели средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — это негласное распоряжение петербургского главка. Об этом 18 мая радиостанции BFM рассказал представитель пресс-службы Межрегионального профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Иванов.

Фото: Межрегиональный профсоюз сотрудников ОВД по СПБ и ЛО Открытое письмо Межрегионального профсоюза сотрудников ОВД по СПБ и ЛО.

По информации профсоюза, руководство ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти дало негласное распоряжение увеличивать количество административных протоколов — ловить граждан и штрафовать за нарушение требования городского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно распоряжению Смольного, до 31 мая в городе установлен порядок нахождения граждан в общественных местах, в том числе и на улице. Согласно документу, пребывание на улице без маски и перчаток может обернуться петербуржцу и гостям города в 4−5 тысяч рублей штрафа.

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Как отметили в профсоюзе полицейских, в распоряжении Смольного нет конкретного описания, как должны выглядеть и какими должны быть средства индивидуальной защиты.

«Это обстоятельство ставит в положение «между двух огней» сотрудников полиции, которые находятся на службе. С одной стороны на них давят руководство, требуя повышения административной практики, с другой стороны на них давит общество, которое, естественно, недовольно, негативно относится к полиции и тем самым у нас нагнетается атмосфера, обстановка в обществе», — пояснил Иванов.

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