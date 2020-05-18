Ульяновск, 18 мая, 2020, 11:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки выявлено 106 новых носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба РФ

По данным на 18 мая (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии коронавируса официально выявлено 1 366 заражённых SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 106.

Всего в Ульяновской области выздоровели 280 пациентов с COVID-19, в том числе за последние сутки — четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карсунском районе Ульяновской области наградили сотрудников больницы, где произошла вспышка заболеваемости COVID-19. Коллектив больницы выступил с предложением об увековечивании памяти скончавшегося коллеги, присвоив ЦРБ его имя.