Калуга, 18 мая, 2020, 11:15 — ИА Регнум. 109 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 18 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2632 положительных теста. 2102 человека находятся на лечении. 511 человек выздоровели, 19 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (532), в Обнинске (363), Боровском районе (240), в Малоярославецком районе (180) в Жуковском районе (113) и в Людиновском районе (107).