В Калужской области медицинские учреждения обросли миллионными долгами
Калуга, 18 мая, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Более 470 млн рублей составляют на сегодняшний день долги калужских медицинских учреждений по государственным муниципальным контрактам, в том числе за услуги ЖКХ, за поставленное оборудование и за медицинские препараты. Об этом 18 мая заявил первый заместитель прокурора области Николай Студеникин на координационном совещании руководителей органов государственной власти региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Представитель надзорного органа обратил внимание участников совещания на то, что порядка 90−95% денежных средств, поступающих от фонда медицинского страхования в медицинские организации области, направляют на заработную плату сотрудникам.
Ранее прокуратурой было внесено представление в адрес минздрава области, который должен был разработать предложения по нормализации сложившейся ситуации. Сейчас профильным ведомством рассматривается вопрос о долгах каждого медицинского учреждения.