Калуга, 18 мая, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Более 470 млн рублей составляют на сегодняшний день долги калужских медицинских учреждений по государственным муниципальным контрактам, в том числе за услуги ЖКХ, за поставленное оборудование и за медицинские препараты. Об этом 18 мая заявил первый заместитель прокурора области Николай Студеникин на координационном совещании руководителей органов государственной власти региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Больше всего долгов накопилось у калужского областного клинического онкологического диспансера, по которому проблема уже решена

Представитель надзорного органа обратил внимание участников совещания на то, что порядка 90−95% денежных средств, поступающих от фонда медицинского страхования в медицинские организации области, направляют на заработную плату сотрудникам.

«Это безусловно необходимо. Но вместе с тем, фактически на медицинское оборудование, на оснащение, на другие цели остается незначительный объем средств», — подчеркнул Николай Студеникин.

Ранее прокуратурой было внесено представление в адрес минздрава области, который должен был разработать предложения по нормализации сложившейся ситуации. Сейчас профильным ведомством рассматривается вопрос о долгах каждого медицинского учреждения.