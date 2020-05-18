Ярославль, 18 мая, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославской области за прошедшие сутки зафиксировано 103 новых выявленных случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Впервые суточный прирост превысил сто человек. Накануне новых зараженных было 97. Общее число выявленных случаев в области составило 1829.

По сообщению федерального оперштаба, в регионе один новый погибший (всего официальная статистика фиксирует 12 умерших).