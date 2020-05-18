Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 мая, 2020, 10:07 — ИА Регнум. Администрация Переславля-Залесского Ярославской области подала исковое требование о взыскании более 21 миллиона рублей с генерального подрядчика ремонта Дома культуры — СК «Развитие» из подмосковных Люберец. Общая сумма средств, выделенных на ремонт объекта из областного бюджета в 2017 году, составляла 76 миллионов рублей. Таким образом, сейчас городские власти пытаются вернуть примерно треть суммы, уплаченной подрядчику. Третьим лицом в иске выступит Департамент финансов Ярославской области.

ДК «Ювента» в Переславле

ИА REGNUM уже сообщало, что администрация Переславля намерена обратиться в суд с иском к строительной компании «Развитие», которая отказывалась выполнять гарантийные обязательства по ремонту Дома культуры. При проведении проверок и экспертиз (в частности, после обрушения подшива крыльца, произошедшего через месяц после торжественного открытия Дома культуры) были выявлены очень существенные недостатки и брак. От намерений до обращения в суд прошло более полугода.

«Администрация городского округа г. Переславля-Залесского просит обязать ответчика устранить выявленные недостатки выполненных работ согласно дефектной ведомости от 19.11.2019 года и акта проверки от 18.03.2020 года (в частности, устранить недостатки отделочных работ, нарушения устройства оцинковки кровли и пр.), а также взыскать с ответчика неустойку по муниципальному контракту, сумму неосновательного обогащения и штраф за ненадлежащее исполнение работ. Рассмотрение искового заявления назначено на 20 июля 2020 года», — прокомментировала иск администрация Переславля-Залесского.

Генеральный подрядчик ремонта Дома культуры СК «Развитие» зарегистрирован в подмосковных Люберцах. Ранее «Развитие» сотрудничало с компанией «Тройка РЭД», которая планирует застройку территории троллейбусного депо в Ярославле.