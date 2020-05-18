Самый холодный май XXI века: в Петербурге ожидаются дожди и прохлада
Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Май 2020 года в Санкт-Петербурге вошел в тройку самых холодных XXI века и благодаря холодной части циклона продолжит таковым быть. В понедельник, 18 мая, в городе ожидается облачная погода с дождем и низкой температурой. Об этом сообщает главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Как отметил синоптик, последний месяц весны подхватил тенденции апреля, ставшего почти на градус холоднее климатической нормы. На текущий момент средняя температура воздуха в мае в городе на Неве составляет +9°, что более чем на градус ниже нормы.
В понедельник, 18 мая, на синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге окажет влияние тыловая, холодная часть циклона, с центром над Вологодской областью. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами будут идти дожди. Температурный фон по-прежнему на 4−5° ниже своей климатической нормы.
«Температура воздуха +8… +10°, в Ленинградской области +7… +12°. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.
Напомним, майская температурная норма в Северной столице равна +10,9°. По прогнозам центра, холодная погода в городе задержится как минимум до середины третьей декады мая, и особенно холодной она будет в ближайшие четыре дня. Дальнейшие тенденции также не сулят особого роста температурных показателей, и в целом май 2020 года будет на 1−1,5° холоднее нормы и попадет в тройку самых холодных в XXI веке.
«По осадкам получится перебор. На текущий момент в копилке небесной влаги май собрал уже 19 мм, что составляет ровно половину нормы. Расчеты говорят, что к концу месяца осадков будет на 10−15% больше положенного», — отметил специалист.