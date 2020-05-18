Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Май 2020 года в Санкт-Петербурге вошел в тройку самых холодных XXI века и благодаря холодной части циклона продолжит таковым быть. В понедельник, 18 мая, в городе ожидается облачная погода с дождем и низкой температурой. Об этом сообщает главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Елена Молчанова ИА REGNUM Май в Петербурге стал самым холодным в XXI в

Как отметил синоптик, последний месяц весны подхватил тенденции апреля, ставшего почти на градус холоднее климатической нормы. На текущий момент средняя температура воздуха в мае в городе на Неве составляет +9°, что более чем на градус ниже нормы.

В понедельник, 18 мая, на синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге окажет влияние тыловая, холодная часть циклона, с центром над Вологодской областью. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами будут идти дожди. Температурный фон по-прежнему на 4−5° ниже своей климатической нормы.

«Температура воздуха +8… +10°, в Ленинградской области +7… +12°. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

Напомним, майская температурная норма в Северной столице равна +10,9°. По прогнозам центра, холодная погода в городе задержится как минимум до середины третьей декады мая, и особенно холодной она будет в ближайшие четыре дня. Дальнейшие тенденции также не сулят особого роста температурных показателей, и в целом май 2020 года будет на 1−1,5° холоднее нормы и попадет в тройку самых холодных в XXI веке.

«По осадкам получится перебор. На текущий момент в копилке небесной влаги май собрал уже 19 мм, что составляет ровно половину нормы. Расчеты говорят, что к концу месяца осадков будет на 10−15% больше положенного», — отметил специалист.