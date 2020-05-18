Костромским медикам пересчитают выплаты за работу с больными COVID-19
Кострома, 18 мая, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Костромские врачи и медицинские работники, работающие с больными COVID-19, получат дополнительные выплаты к ранее выданным. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Средства будут доначислены до сумм, соответствующим не фактически отработанному времени с заражённым, как это было установлено постановлением ранее, а до фиксированной установленной суммы по факту работы с инфицированными.
Напомним, ранее размерами «коронавирусных» надбавок возмущались медики в Буйском районе и водители скорой помощи в Костроме. В Макарьевской районной больнице фельдшерам и водителям и вовсе, отказали в допвыплатах.
15 мая, в ходе видеоконференции президент России Владимир Путин отчитал российских чиновников за методику начисления стимулирующих надбавок.
Как пообещала заместитель губернатора Ольга Ерёмина, средства будут доначислены каждому, кто работал с заболевшими в регионе. Рассчитывать на это могут более 320 врачей и медицинских работников скорой помощи и стационаров больниц здравоохранения Костромской области.