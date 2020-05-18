Майкоп, 18 мая, 2020, 09:27 — ИА Регнум. Работу Центрального рынка в Майкопе, открывшегося после ослабления ограничений, проинспектировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов 17 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Глава Адыгеи оценил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к работе ярмарок.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на Центральном рынке Майкопа

Функционирование рынков в Адыгее было разрешено 16 мая в соответствии с указом главы республики. В преддверии открытия были продезинфицированы все торговые площадки, около 600 продавцов прошли тестирование на коронавирус.

Мурат Кумпилов ознакомился с порядком контроля при проходе на рынок: охрана проверяет наличие масок и перчаток у посетителей, рекомендует обработать руки антисептиком. Внутри павильона и в плодово-овощных рядах обеспечено дистанцирование продавцов. Глава региона побеседовал в продавцами. Он, в частности, напомнил о необходимости строгого соблюдения предписанных мер защиты, в противном случае деятельность ярмарок будет приостановлена.

«Мы понимаем, что работа рынков важна как для сельхозпроизводителей, которым нужно реализовать свою продукцию, так и для граждан, которые получают возможность по доступным ценам приобрести качественные товары местного производства. Но вопросы безопасности людей остаются в приоритете, поэтому несоблюдение требований Роспотребнадзора повлечёт жёсткую реакцию», — подчеркнул Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов дал поручение администрации Майкопа и минэкономразвития РА совместно с Роспотребнадзором постоянно контролировать ситуацию на ярмарочных площадках, требовать неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.