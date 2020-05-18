В Ярославле медведь напал на человека
Ярославль, 18 мая, 2020, 09:27 — ИА Регнум. В Ярославле в ночь на 18 мая на улицах был замечен медведь. Об этом жители города сообщают в социальных сетях. Есть и видеозапись, на которой видно, что медведь бежит вдоль трамвайных путей на улице Труфанова в Дзержинском районе.
В другом сообщении говорится, что медведь напал на человека в районе МФЦ на соседней улице Панина. Портал Yarnews приводит слова пострадавшего:
В больнице пострадавшему была оказана помощь. В полиции и правительстве области корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт прихода медведя в город.
Накануне на Промышленном шоссе ярославцев снял ранним утром на видео трех лосей, а незадолго до этого в социальные сети выложили съемки зайца, который бегал около Ярославского технического университета.