Ярославль, 18 мая, 2020, 09:27 — ИА Регнум. В Ярославле в ночь на 18 мая на улицах был замечен медведь. Об этом жители города сообщают в социальных сетях. Есть и видеозапись, на которой видно, что медведь бежит вдоль трамвайных путей на улице Труфанова в Дзержинском районе.

Pixabay.com Медведь

В другом сообщении говорится, что медведь напал на человека в районе МФЦ на соседней улице Панина. Портал Yarnews приводит слова пострадавшего:

«Я, соответственно, остановился, бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и дальше, помню как сзади на парковке сигналит авто и фарами моргает, водитель крикнул — быстрее садись, я сел и он меня в 9-ю больницу отвёз к приёмному покою и уехал обратно, мало ли что может ещё быть», — рассказал мужчина, на которого напал медведь.

В больнице пострадавшему была оказана помощь. В полиции и правительстве области корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт прихода медведя в город.

«По данным охотинспекторов, которые выехали на место, медведь вернулся в лесную полосу. Специалисты проверили передвижение зверя по следам», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Накануне на Промышленном шоссе ярославцев снял ранним утром на видео трех лосей, а незадолго до этого в социальные сети выложили съемки зайца, который бегал около Ярославского технического университета.