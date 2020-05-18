Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Из-за все возрастающего спроса на общественный транспорт власти Петербурга решили с 18 мая вернуть на улицы города более 20 коммерческих маршрутов. Об этом сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси

Речь идет о №№ К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103, К-17, К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К — 539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131.

Кроме того, было решено выпустить дополнительные автобусы — по десять штук — на линии №№ 74, 115а, 145а, 145, 186 и 193, чтобы прекратить утреннюю давку и сократить время ожидания на остановках.

Как отмечают чиновники, сейчас петербургский общественный транспорт работает по особому графику: «чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию в транспорте, на линию при необходимости дополнительно выпускается резервный подвижной состав — 182 автобуса, 45 трамваев, 59 троллейбусов».

Напомним, Смольный отказался от транспортной реформы летом 2020 года, которая упразднила бы все маршрутки, что позволило сэкономить порядка 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, однако власти все равно убрали с улиц почти все маршрутки на время режима повышенной готовности, чтобы заставить горожан сидеть дома.