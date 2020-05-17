Санкт-Петербург, 17 мая, 2020, 22:03 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» набирает популярность открытое письмо петербуржца Евгения Клепинина в адрес губернатора Александра Беглова о недопустимой, вызывающей справедливое возмущение у горожан ситуации вокруг временного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией, развернутого в выставочном комплексе «Ленэкспо».

Https://vk.com/klepinin.evgenii Пост Евгения Клепинина (цитата со страницы в соцсети)

Автор послания попытался достучаться до главы города на его странице в соцсети, но оказался забанен теми, кто администрирует страницу губернатора. Тогда петербуржец опубликовал свое послание на своей странице, его текст появился и в одной из популярных городских групп. Там текст просмотрели более 73 тыс. раз, «лайкнули» более трех тысяч пользователей, около тысячи — перепостили.

Приводим текст открытого письма целиком, сохраняя орфографию и стилистику автора.

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Открытое письмо Губернатору Санкт-Петербурга, Беглову Александру Дмитриевичу!

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Я тоже нахожусь в чёрном списке (в бан листе) на Вашей странице, туда попадают все те, кто так или иначе критикует Вашу деятельность, даже в корректной форме. Поэтому я решил обратится к Вам с открытым письмом в надежде получить четкий, внятный и вразумительный ответ!

Вы уже наверное знаете, что люди негодуют по поводу бардака который творится во временном госпитале на базе Ленэкспо?

Туда помещают людей у которых нет подтвержденного статуса covid инфицированного, туда переводят пациентов которые могут лечиться на дому и не нуждаются в госпитализации, туда помещают людей с легкой формой (не тяжело больных!), туда свозят людей мягко говоря не совсем находящихся в здравом уме, которые расхаживают по Ленэкспо со спущенными трусами (о чем свидетельствует видеозапись!), всё это больше походит на то, что Вам просто остро необходимо забить этот госпиталь кем угодно и как угодно, лишь бы койки не пустовали! Для чего это делается? Для отчетности?

Все мы знаем, что на создание этого временного госпиталя было потрачено свыше 416 000 000 рублей (включая НДС) и это только первый транш, за обустройство и обслуживание 1000 коек (мест!) в эту сумму как мы понимаем входит закупка кроватей, мебели, работы по монтажу и демонтажу стен (перегородок), электро работы (розетки, проводка), постельные принадлежности (подушки, одеяла и т.п.), сооружение санузлов (туалета, душевых) и т.д.

По сути создание и обслуживание 1 места обошлось бюджету в 416 000 рублей (включая НДС).

Не кажется ли Вам, что это слишком дорогое удовольствие для обустройства временного госпиталя? Подозрительно дорогое!

Не дешевле было бы использовать для этих целей пансионаты, санатории и гостиницы? Ну вот к примеру гостиница Прибалтийская на Васильевском Острове, рассчитана эта гостиница на 1200 мест, средняя цена за номер 2500−3000 руб./ночь. Снять номер на месяц обошлось бы в среднем 75 000 руб. в эту цену уже были бы включены одеяла, подушки, кровати, стены, санузлы, уборка номера, завтрак, все банные принадлежности, туалетная бумага, шампунь, гель для душа, полотенца, тапочки, халат и т.п. А если бы Правительство Санкт-Петербурга скупила весь номерной фонд гостиницы, я думаю Вам бы дали фантастическую скидку, и номер обошелся бы в тысяч 50 000 руб. в месяц.

При этом люди (пациенты) которые остро не нуждаются в госпитализации (а в Ленэкспо именно такие!) могут лечиться в прекрасном номере, с собственной ванной комнатой, отдельным туалетом, и даже телевизором в номере. А что самое главное, эти люди были бы изолированы друг от друга в отдельных номерах и не контактировали бы друг с другом!

Более того, сняв номерной фонд в ряде отелей или пансионатов Санкт-Петербурга, Правительство бы оказало прямую помощь гостиничному бизнесу, который несет убытки из-за практически полной остановки туристического потока, а ведь Санкт-Петербург является туристическим городом и гостиничный бизнес у нас является ключевым органом в организме города!

Вместо того, чтобы поддержать гостиничную сферу и разместить людей в комфортных условиях, Вы поддерживаете Ленэкспо (Газпром) тратя неимоверные деньги на сооружение палаточного лагеря с абсолютно дикими условиями за неимоверно огромные деньги, сгоняя туда людей которые могут спокойно лечиться дома или в комфортных условиях гостиничных номеров.

Вложенные деньги в Ленэкспо просто поражают! А еще больше поражает условия содержания и организация госпиталя за вложенные в него деньги.

Одеяла 1999 года выпуска, фабрики Невская Мануфактура, которая приказала долго жить еще кажется в 2002 году. Откуда в Ленэкспо взялись эти одеяла 11 летней давности? Их сейчас закупили? Или сделали вид, что закупили, а на самом деле привезли со складов какой нибудь воинской части? Торчащие кровати из-за стенок (перегородок), на 1000 человек, чуть больше 50 туалетов и душевых, и этот список ляпов и косяков можно продолжать и продолжать.

На что были потрачены такие колоссальные деньги? А главное для чего? Для того, чтобы потом согнать туда массовку из фактически не нуждающихся в госпитализации людей? Чтобы они находясь в свободном и открытом доступе друг от друга в таком количестве перезаражали друг друга?

Вам не кажется, что всё это больше походит на распил бюджета? И необоснованные траты!!!

Из сообщений которые поступают от тех, кто находится (а точнее, тех кого насильно запихали в Ленэкспо) видно, что эти люди могли находится в других больницах, или у себя дома, но почему то их насильно сгоняют в этот газпромовский барак! Для чего его нужно было строить за такие деньги?! И уж тем более расширять, вливая дополнительные денежные средства! Если очевидно, видно, что и эти 1000 мест, кроме как насильно, не заполнить!

Этих девушек (сообщения которых я прикрепляю к данному посту) нельзя было разместить в гостиницах за меньшие деньги от бюджета? На содержание с обслуживанием в Ленэкспо на каждую из них было потрачено по 416 000 руб. (с НДС). Я конечно может чего то не понимаю, но за эти деньги можно с личным врачом на острове Бали, месяц лечиться!

Вместо разъяснений и пояснений Вы баните людей добавляя их в ЧС!

Хочу напомнить, что Вы не царь, Вы не Бог, Вы менеджер, управленец, который нанят народом, гражданами Российской Федерации, чтобы исполнять их волю, делать их жизнь комфортнее и лучше, Ваша профессиональная обязанность, это обслуживание населения и создание для этого населения комфортной среды для жизни. Деньги которые Вы тратите, не являются Вашими личными деньгами, это деньги народа, деньги налогоплательщиков! Вы не за свой счет строите Ленэкспо, а за бюджетные деньги, за деньги налогоплательщиков! И я думаю, Вы ОБЯЗАНЫ отчитываться перед людьми на что идут их деньги, а самое главное эффективно ли и с пользой ли они тратятся!

Я как гражданин РФ, как налогоплательщик хочу получить от Вас как уполномоченного мной (в том числе) лица, внятный ответ, на поставленные в этом обращении вопросы. Мне интересно, почему Вы не воспользовались гостиничным сектором для этих граждан и на что, по пунктам были потрачены эти огромные деньги. На вот эти ужасные условия? Может быть это я глупый человек и не понимаю, что 416 000 руб. на человека это норма, поэтому прошу Вас как главу города СПб, пояснить мне и нам всем, по пунктам, на что же пошли такие огромные деньги из бюджета.

А так же сразу пользуясь случаем, хочу спросить, не предполагается ли под шумок, после всех этих событий оперативный снос зданий Ленэкспо, под причиной того, что в Ленэкспо был очаг коронавируса и дезинфекция не имеет смысла, проще и легче снести и например построить ряд элитных ЖК или БЦ на его территории. У меня всё, Спасибо. Очень надеюсь на Ваш развернутый ответ на Вашей странице ВКонтакте!

А людей прошу поддержать это обращение репостом, чтоб заметили!

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Напомним, что с самого начала работы «обсерватора» в «Ленэкспо», оттуда начали поступать многочисленные крики о помощи пациентов, которые жаловались на плохие условия для больных, отсутствие медикаментов и другого лечения, на нехватку персонала, на смешивание больных с положительными и отрицательными тестами на коронавирус, на помещение в госпиталь пациентов с психическими расстройствами. Подробнее можно прочитать по ссылкам ниже на сайте ИА REGNUM. Добавим, что ответа на открытое письмо горожанина из Смольного пока не последовало.

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