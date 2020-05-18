Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 18 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Ростовская область в годы Великой Отечественной войны потеряла половину своего населения. На фронт с 1941 года по 1945 год с Дона ушли более 700 тыс. человек. Около 280 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Четверым из них звание присвоено дважды. 57 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Ростов-на-Дону, пострадавший от гитлеровской оккупации дважды, лишился более половины жителей. Немецко-фашистские захватчики практически полностью разрушили город.

Ожесточённые бои развернулись в 1943 году под Таганрогом — на линии реки Миус. Здесь Красная армия потеряла более 800 тыс. солдат. 30 августа 1943 года Ростовская область была полностью освобождена от «коричневой чумы».

Война: Ростовская область 1941−1945 гг