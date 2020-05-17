Москва, 17 мая, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Определить, что пациент перенёс инфекцию COVID-19 и не представляет опасности для окружающих, чрезвычайно важно, считает автор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова:

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«Всё зависит от инфицирующей дозы вируса, от индивидуума, от самого организма человека. Если говорить о среднем течении заболевания и говорить о средней тяжести у среднего пациента, то на процесс выздоровления потребуется не менее трёх недель. Затем последуют восстановительный период и реабилитация.

Важно отметить, что практически выздоровевший по симптоматике пациент может и в дальнейшем выделять вирус, поэтому обследование должно быть чётко проведено. И после первого отрицательного теста на SARS-CoV-2 обязательно должен быть повторный тест проведён. И чаще всего эти отрицательные результаты мы видим после 21-го дня после начала появления симптомов. После того как подтвердятся два отрицательных теста, можно отправляться на место, где вы живёте. По всей вероятности, этот вирус займёт свое место среди других вирусов, вызывающих ОРВИ», — считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.По её словам, полученные знания будут также важны и для определения эффективности противоэпидемических мероприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля в 85 регионах России зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции.