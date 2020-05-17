Барнаул, 17 мая, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Эпатажный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет в номинации «Искусство». В мае 2020 г. жюри из 100 номинантов выберут 30 победителей, пишет «Сибирь. МБХ медиа».

Цитата из видео Танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов

Дмитрий Красилов стал известен в 2017 году после шоу «Танцы» на ТНТ, а затем снялся в фильме Федора Бондарчука «Вторжение», а недавно — в клипе Little Big для «Евровидения».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Красилов родился в Заринске, почти 10 лет отдал местному эстрадному ансамблю «Улыбка».

»Когда мне было восемь лет, продался маме за мороженку. Был отбор в танцевальный коллектив. Мы пришли, а там народу было очень-очень много, я приуныл, сказал: «Я не могу». Но мама мне сказала: «Сейчас зайдешь туда, после чего пойдём домой, я куплю тебе мороженку». Всё! Мороженка, Дима готов! Собственно говоря, с тех времён и пошло-поехало», — отмечал ранее Дмитрий Красилов в интервью алтайскому телеканалу.