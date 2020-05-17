Калуга, 17 мая, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В Калуге судебные приставы помогли мужчине, получившему по вине работодателя тяжёлую травму на производстве, взыскать с предприятия полмиллиона рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области АртёмЗалогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

Рабочий калужского завода по производству оконных и дверных конструкций получил на предприятии тяжёлую травму. Суд признал, что данный инцидент произошёл по вине работодателя и постановил взыскать в пользу пострадавшего компенсацию на 500 тыс. рублей. Однако руководство завода не спешило платить. В рамках принудительного исполнения судебные приставы предупредили директора предприятия о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, а затем был наложен арест сначала на счета, а затем и на имущество завода. В акт описи и ареста попало производственное оборудование.

«В результате действий судебных приставов должник приступил к выплате денег пострадавшему рабочему, и полумиллионная задолженность была погашена в полном объеме. Помимо основного долга руководству завода также пришлось заплатить 26,5 тысячи рублей за несвоевременное исполнение решение суда», — сказал Артём Залогин.