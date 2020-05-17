Калуга, 17 мая, 2020, 11:14 — ИА Регнум. 97 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 17 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM Калужская областная инфекционная больница

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2518 положительных тестов. 2010 человек находятся на лечении. 489 человек выздоровели, 19 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (491), в Обнинске (359), Боровском районе (240), в Малоярославецком районе (172) и в Жуковском районе (113), в Людиновском районе (104).