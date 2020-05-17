Москва, 17 мая, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Так называемые «пожиратели Байкала» под шумок коронавирусной эпидемии вновь перешли в наступление, подготовив поправки в Федеральный закон «Об охране озера Байкал», которые по свидетельствуГринпис, повлекут за собой серьезное ослабление законодательства об охране «колодца планеты» и, как следствие, — серьёзное увеличение негативного воздействия на экосистему озера. Свои опасения руководствомеждународной коалиции «Реки без границ» высказало в письме, направленном в адрес первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

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«В пояснительной записке к законопроекту прямо указано на наличие противоречий между законом о Байкале и постановлениями правительства о создании на Байкале туристско-рекреационных ОЭЗ, но нет ни слова о том, что такое противоречие может приводить к нарушению международных обязательств Российской Федерации по выполнению Конвенции о всемирном наследии», — заявляют, в частности общественники.

Также, по их словам,законопроект был размещен только для независимой антикоррупционной экспертизы, а на общественное обсуждение он представлен не был.

«Таким образом, граждане России лишены возможности в установленном законодательством порядке высказать свое мнение по Законопроекту. При этом вопросы охраны и использование экосистемы озера Байкал как национального достояния России всегда вызывают заинтересованность большого количества граждан России», — говорится в заявлении международной коалиции «Реки без Границ».

Также там обратили внимание на то, что правительство не исполнило перечень поручений по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению, изданный президентом России Владимиром Путиным 12 сентября 2019 года. Речь шла о выполнении РФ обязательств в сфере охраны озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Помимо этого, руководству Бурятии,Забайкальского края и Иркутской области поручалось провести оценку потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию и обеспечить внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере.

«Указанные поручения не выполнены. В то же время, как указано выше, принятие законопроекта приведет к увеличению негативного воздействия туризма на Байкальскую природную территорию, а также противоречит решениям Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО», — указывают общественники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией с ОЭЗ в границах объекта всемирного наследия «Озеро Байкал» просил страну — участника Конвенции разработать и представить в Центр всемирного наследия и Международный союз охраны природы (IUCN), оценку воздействия как каждой ОЭЗ, так и стратегическую экологическую оценку всех проектов ОЭЗ для определения их кумулятивного воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия.

«К сожалению, эти решения не были выполнены. В результате невыполнения данных решений у Российской Федерации отсутствуют оценки воздействия ОЭЗ на объект всемирного наследия «Озеро Байкал», несмотря на то, что они развиваются уже 13-лет», — говорится в письме, направленном в правительство России.

Учитывая изложенное, общественники просят отклонить разработанный Минэкономразвития России проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал», а также — обеспечить выполнение президентских поручений.

Уже известно, что состояние объекта всемирного наследия «Озеро Байкал» будет рассматриваться на следующей, 44 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (должна была проходить в конце июня — начале июля 2020 года, но перенесена в связи с пандемией COVID-19). В случае, если Россия не выполнит международные рекомендации, не исключено, что последует перевод Байкала в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, что будет означать признание систематического нарушения Российской Стороной своих международных обязательств, вытекающих из Конвенции об охране всемирного и культурного и природного наследия.