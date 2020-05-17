Барнаул, 17 мая, 2020, 08:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае общее число подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 уверенно движется к первой тысяче. Как сообщает оперативный штаб региона, на утро 17 мая выявлены 40 новых носителей вируса, общее же их число составляет уже 925 человек, в том числе 121 ребенок до 17 лет включительно.

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Причём большинство положительных тестов (648 случаев) было выявлено по контакту с заболевшими (84 случая). В 125 случаях выявлена внебольничная пневмония, в 186 случаях речь идёт о проявлении ОРВИ, в 614 случаях наблюдается бессимптомное течение.

Судя потому, что больше всего положительных результатов теста оказалось в Барнауле (311), Змеиногорском районе (244) и Бийске (94), можно предположить, что сказались зарегистрированные ранее вспышки коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус был выявлен у жительницы Барнаула, которая прилетела из Доминиканской республики с пересадкой в Москве. Несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, женщину не взяли на учёт, не сделали ей анализы. Её муж больше недели ходил на работу, считая себя здоровым.

Вторая вспышка произошла в Змеиногорском районе: коронавирус выявили у 200 сотрудников Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы». Третья вспышка произошла в Бийске, на предприятии «Эвалар».

Не исключено, что скоро покажет себя и четвёртая вспышка: накануне сообщалось, что в Благовещенском районе выявлены сразу шесть носителей вируса на ОАО «Кучуксульфат».