Война: Татария 1941 – 1945 гг. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
Москва, 18 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Из Татарии на фронт ушли свыше 700 тыс. человек, более половины бойцов не вернулись домой. С вооружёнными до зубов гитлеровцами сражались и женщины.
В Казань эвакуировали центральную кладовую Госбанка СССР, крупные оборонные предприятия, секретную лабораторию «Уран». В годы войны здесь появилась новая отрасль промышленности — нефтяная.
С осени 1941 года по 25 января 1942 года женщинами, подростками, учёными был построен «Казанский обвод».
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