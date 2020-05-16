Три костромских журналиста заразились коронавирусом
Кострома, 16 мая, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Трое сотрудников костромской областной телерадиокомпании «Русь» заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте компании.
Ранее, как писал «Kostroma.Today» около 40 работников прессы сдали биопробы на коронавирус. Сотрудники СМИ регулярно посещают пресс-подходы, на которых присутствуют заместители губернатора, главный санитарный врач по региону и глава области Сергей Ситников.
По долгу службы журналисты общаются с большим количеством людей и соответственно, находятся в группе риска. Коллектив ОТРК «Русь» ушёл на карантин до 1 июня. По факту заражения Роспотребнадзор начал расследование.
Всего по данным на 16 мая в Костромской области SARS-CoV-2 выявлен и подтвержден у 460 человек, за сутки к общему числу прибавилось 8 новых заражённых.