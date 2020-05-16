Москва, 16 мая, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития РАО Илья Лобанов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM рассказал, на чём в первую очередь нужно сконцентрироваться при подготовке методических решений для дистанционного обучения школьников. По его мнению, большой стимул к этому появился в условиях пандемии коронавируса, которую можно считать серьезным вызовом для российской системы образования.

K-obr.spb.ru Учитель проводит дистанционое обучение

Прежде всего, Илья Лобанов видит необходимость в подготовке работы педагогов в новых условиях:

«Здесь очень много неясного: как строить урок, что делать учителю, каково его место в ситуации, когда он онлайн соединён со своими учениками, или он проводит урок в режиме видеоконференции, или отсылает к каким-то образовательным ресурсам, которые размещены в сети».

Во вторых, эксперт обратил внимание на необходимость создания методических рекомендаций для подготовки школьников: «На образовательном уровне ресурсы требуют новых качеств и от учеников. Эти компетенции тоже нужно осмысливать и соответственно — перестраивать работу».

Но если интернет в каком-то российском регионе, глубинке, оказывается недоступным, может возникнуть проблема. Именно поэтому Илья Лобанов считает важным подготовить также методические рекомендации по технической обеспеченности. «Именно поэтому возникла необходимость телевизионного проекта OТР, и здесь, конечно, тоже есть ряд сюжетов, но это уже такой высокий уровень решений — не методических, а технических», — отметил Илья Лобанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, путь к знаниям на какое-то время стал действительно тернист, особенно в тех регионах, где существуют серьезные проблемы с интернет-связью. Но член центрального штаба ОНФ Илья Демаков в интервью ИА REGNUM отмечал: «Важно понимать, что дистанционная форма образования — это не синоним того, что все окажутся онлайн». По его словам, в школах, где нет интернет-возможностей для дистанта используют удалённые коммуникации. «Принципиально то, что до каждого ребёнка учитель доходит любым удалённым средством. Пусть это будет даже стационарный телефон», — пояснил эксперт.