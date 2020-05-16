Калуга, 16 мая, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев» пройдёт в 14-й раз в Калужской области с 16 на 17 мая. Однако из-за пандемии коронавируса впервые акцию проведут в онлайн-формате, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство культуры региона.

Иллюстрация министерства культуры Калужской области В Калужской области «Ночь музеев» впервые пройдёт в онлайн-формате

Так, гости Калужского объединенного музея-заповедника смогут стать участниками интерактивного путешествия, увидеть фильм об этой усадьбе и дайджест по «Ночи музеев» за десять лет. Калужский музей изобразительных искусств проведёт интерактивную игру-квест «СИМВОЛическое путешествие». Калужане смогут познакомиться с основными направлениями в изобразительном искусстве с помощью виртуальных выставок музея и высказать свои предпочтения в онлайн-голосовании. Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге пригласил детей и их родителей на танцевальный флешмоб «Я — ракета!» и на просмотр фильма «Загадки красной планеты». Виртуальные программы также подготовили Музей истории города Обнинска, Музейно-выставочный центр Боровска, Ульяновский краеведческий музей, музей в Медыни, Музейно-выставочный центр имени Солдатенкова и другие музеи и выставочные центры региона.

18 мая в мире отмечается Международный день музеев. В этот день музейщики стремятся привлечь в свои экспозиции широкую публику. Специально для тех, кто не имеет возможности прийти в музей в будний день, устраивается «Ночь музеев», когда рабочий день всех музеев в мире продлевается на всю ночь или до самого позднего вечера. В Калужской области первым музеем, присоединившимся к акции Ночь музеев» в 2007 году, стал областной художественный музей (сегодня — Калужский музей изобразительных искусств). В 2019 году к акции присоединилось более 10 тыс. человек.