Калуга, 16 мая, 2020, 13:22 — ИА Регнум. 99 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 16 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM Калужская областная инфекционная больница

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2409 положительных тестов. 1917 человек находятся на лечении. 473 человек выздоровели, 19 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (462), в Обнинске (313), Боровском районе (237), в Малоярославецком районе (163) и в Жуковском районе (112).

Стационарное лечение в больницах проходят 787 человек, 248 из них с кислородной поддержкой, 17 — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.