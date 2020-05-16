Иркутск, 16 мая, 2020, 13:01 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области инициировало проверку видеосообщения врачей скорой помощи в Иркутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства. Опрашиваются медработники», — пояснили следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, видеоролик, в котором медики скорой помощи в Иркутске заявили о том, что в Приангарье не выполняют распоряжения президента Российской Федерации, размещён в группе «Инцидент Иркутск» (ВК). Врачи, фельдшеры и водители заявили, что на 16 мая 2020 г. они не получили обещанные выплаты стимулирующего характера.