Барнаул, 16 мая, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическую ситуацию, возникшую в Алтайском крае в связи с мировой пандемией коронавируса, оперативный штаб региона назвал неустойчивой, поэтому послабления в реализации карантинных мероприятий пока откладываются. Такой вывод можно сделать из официального сообщения сайта региона по итогам заседания оперативного штаба.

Zdravalt.ru Коронавирус. Алтайский край

«В последние дни ежедневно регистрируется от 20 до 43 случаев заболевания. Ситуация эта ожидаемая, всем понятная. Это первомайские праздники, когда жители края нарушали требования и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер. Анализ сегодняшней ситуации, неустойчивая динамика основных показателей не позволяют нам рекомендовать снять ограничительные мероприятия», — пояснила руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

В ходе заседания штаба отмечалось, что в зависимости от развития эпидемической ситуации с коронавирусом в Алтайском крае вопрос о смягчении действующего в регионе режима ограничительных мер может быть рассмотрен лишь на следующей неделе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 16 мая общее количество полученных положительных результатов теста на коронавирус в Алтайском крае составляет уже 885. За все время в регионе произошло три вспышки SARS-CoV-2.

Речь идёт о Барнауле, где туристку, прибывшую из Доминиканской республики с пересадкой в Москве, не поставили на учёт, несмотря на имеющиеся у неё симптомы простудного заболевания. Женщине не сделали тест, а её муж более недели ходил на работу, считая себя здоровым.

Ещё один недосмотр произошёл в Змеиногорском районе, где положительные тесты на коронавирус выявили у 200 сотрудников Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска). А в Бийске SARS-CoV-2 обнаружили как минимум у десяти работников «Эвалара» — предприятия по производству БАДов. В регионе есть уже трое погибших от COVID-19. Ими стали пожилые люди с сопутствующими хроническими заболеваниями.

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