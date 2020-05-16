Ярославль, 16 мая, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославской области за минувшие сутки коронавирус выявлен у 92 человек, это суточный рекорд для региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Информационный центр по коронавирусу в России. Всего в Ярославской области нарастающим итогом выявлено 1629 случаев коронавирусной инфекции.

ИЦК Статистика зараженных

Согласно данным федерального оперштаба, за минувшие сутки выписалось 55 человек. Новых летальных случаев в регионе не зарегистрировано. Всего за весь период пандемии от вируса вылечились уже 299 ярославцев, погибли 11 человек. Последние летальные исходы в регионе официально фиксировались 6 мая.