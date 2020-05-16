Чита, 16 мая, 2020, 09:37 — ИА Регнум. В Забайкальском краевом онкологическом диспансере пришлось вводить жёсткие карантинные мероприятия после того как выяснилось, что по меньшей мере у 66 человек из 364 подтверждены положительные тесты на SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 16 мая, информирует официальный сайт региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Все заболевшие, по мере определения инфекции, были направлены в моностационар первой городской больницы Читы. Все контактные лица, уехавшие в районы края, контролируются медработниками центральных районных больниц. Проведена дезинфекция отделений», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по состоянию на утро 16 мая подтверждено уже 510 положительных тестов на SARS-CoV-2.