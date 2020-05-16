Иркутск, 16 мая, 2020, 09:14 — ИА Регнум. Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, говорится:

Цитата из видео, размещенного в группе «Инцидент Иркутск» ВК Врачи скорой помощи в Иркутске

«Мы — работники скорой медицинской помощи города Иркутска. Хотим обратить внимание на то, что постоянно не выполняются распоряжения президента Российской Федерации, начиная с майских указов. Обещанные выплаты — 25, 50 тыс. рублей стимулирующего характера за особые условия труда в период пандемии всем работникам скорой медицинской помощи города Иркутская — врачам, фельдшерам, водителям на 16 мая 2020 г. не выплачены».

Напомним, видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву сотрудники станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс) обнародовали накануне, заявив, в частности, что готовы начать голодовку из-за того, что не получили обещанные президентом РФ стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 мая, в ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде субъектов РФ многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией, президент России Владимир Путин отчитал чиновников, из-за нерасторопности которых не все медики получили положенные апрельские выплаты за борьбу с COVID-19.

«Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие‑то часы, минуты и так далее», — заявил глава государства.

На утро 16 мая в Иркутской области выявлены 526 носителей SARS-CoV-2. Только за последние сутки положительные тесты подтверждены в 27 случаях.