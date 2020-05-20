Носителей коронавируса по-прежнему выявляют во всех регионах России, число положительных тестов на SARS-CoV-2 не снижается. Именно поэтому президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой, поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России и относительно малое количество смертей. И вот уже по состоянию на вечер 15 мая в 50 из 85 российских регионов разрешили выходить на прогулку. Такая информация вселяет надежду. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с борьбой против коронавируса в России. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус.

04:42 16.05.2020 Выходить из дома на прогулку на фоне ситуации с распространением коронавируса по состоянию на вечер пятницы разрешили в 50 из 85 российских регионов. Власти 44 из них ослабили действовавшие ранее ограничения; еще в нескольких субъектах самоизоляция носит характер рекомендации, поэтому прогулки не были запрещены. Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в каждом регионе страны. Власти всех субъектов вводили режим самоизоляции — обязательный или рекомендательный (newsvirus).

04:42 16.05.2020 При этом несколько регионов с относительно благополучной ситуацией, в том числе Башкирия, Калининградская и Мурманская области, отменили на этой неделе большую часть запретов на передвижение. Большинство жителей региона больше не обязаны соблюдать режим самоизоляции, однако ограничения остаются для лиц старше 65 лет и групп риска.

04:43 16.05.2020 Еще в части регионов прогулки разрешены при сохранении режима самоизоляции. При этом граждане должны выполнять определенные условия: соблюдать социальную дистанцию, не отходить дальше определенного расстояния от дома. В некоторых субъектах разрешены прогулки с детьми, а в других регионах, например, Воронежской области, гулять можно только поодиночке (newsvirus).

04:43 16.05.2020 В Ленинградской области, которая находится на 17-м месте по числу заразившихся, допускаются и семейные прогулки в парках, скверах, других зонах отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции и с использованием масок — без шашлыков и пикников.

04:44 16.05.2020 В Коми, где выявлено 882 случая заражения, на прогулку можно выходить не более чем по двое, при этом жители также должны обязательно носить средства защиты — маски и перчатки.

05:25 16.05.2020 В Иркутской области по состоянию на утро, 16 мая, выявлены 526 носителей SARS-CoV-2. Как сообщает оперативный штаб региона, только за последние сутки положительные тесты подтверждены в 27 случаях. Большинство носителей вируса (382) госпитализированы, 131 — выздоровели, шестеро скончались. Ещё семеро умерли от других заболеваний, не связанных COVID-19. Об этом: В Приангарье выявили 27 новых носителя SARS-CoV-2

05:37 16.05.2020 В международном аэропорту Екатеринбурга специалисты встретили 92 пассажиров вывозного рейса авиакомпании «Россия» из Гоа. Все прибывшие будут отправлены по месту проживания на двухнедельную самоизоляцию. Эвакуационный борт с российскими гражданами, по данным онлайн-табло авиарейсов в аэропорту «Кольцово», приземлился в 05:12 по местному времени (03:12 мск). Задержка прибытия рейса составила три с половиной часа. Читайте также: Вывозной рейс из Гоа выгрузился в Красноярске и Екатеринбурге

05:38 16.05.2020 В красноярских маршрутных автобусах будут напоминать пассажирам о необходимости использования защитных масок, а в случае несоблюдения требования — принимать меры вплоть до отказа в перевозке. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба администрации Красноярска. Читайте также: В Красноярске пассажиров без масок смогут высаживать из автобусов

05:39 16.05.2020 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился немедленно возбуждать уголовные дела по фактам невыплат надбавок медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, сообщается 15 мая на официальном сайте СК РФ. Читайте также: СК: невыплаты надбавок медикам сразу же превратятся в уголовные дела

08:23 16.05.2020 34 тысячи защитных костюмов поступили в медицинские организации Самарской области. Об этом 15 мая сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов на совещании оперативного штаба региона, передает пресс-служба областного правительства. По его словам, в Самарской области создан запас средств индивидуальной защиты, который постоянно пополняется. Так, 15 мая в регион поступила очередная партия средств защиты: 1,5 тысячи респираторов, пять тысяч бахил и 34 тысячи защитных костюмов. Читайте подробнее: В Самарскую область поступили 34 тысячи защитных костюмов для медработников

08:45 16.05.2020 Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 в Калужской области уволился после того, как сотрудники медучреждения пожаловались на маленькие доплаты за работу с заразившимися коронавирусом. Об этом заявил замглавы регионального минздрава Илья Соваков. Читайте также: Главврач калужской больницы уволился из-за надбавки медикам в 27 рублей

09:10 16.05.2020 В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Подробности в материале: В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

09:10 16.05.2020 Всего в Хакасии по состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 595 человек. Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус выявлен у 595 человек

09:14 16.05.2020 Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс) на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, говорится: «Мы — работники скорой медицинской помощи города Иркутска. Хотим обратить внимание на то, что постоянно не выполняются распоряжения президента Российской Федерации, начиная с майских указов. Обещанные выплаты — 25, 50 тыс. рублей стимулирующего характера за особые условия труда в период пандемии всем работникам скорой медицинской помощи города Иркутска — врачам, фельдшерам, водителям на 16 мая 2020 г. не выплачены». Читайте также: Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

09:16 16.05.2020 Кашель, одышка и повышенная температура тела являются первыми признаками тяжелой формы нового заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. Об этом 16 мая рассказал главный рентгенолог столицы России Сергей Морозов в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале. Подробности в материале: Врач рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания COVID-19

09:24 16.05.2020 Медицинский персонал и водители скорой помощи получат дополнительную областную выплату в Самарской области. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети. По его словам, он принял решение единоразово выплатить врачам скорой помощи по 20 тысяч рублей. Кроме этого выплату в размере десяти тысяч рублей получат медицинские сестры и фельдшеры. А водителям скорой помощи будет выплачено по пять тысяч рублей. Читайте подробнее: В Самарской области работники скорой помощи получат дополнительные выплаты

09:25 16.05.2020 В Забайкальском крае по состоянию на утро 16 мая подтверждено уже 510 положительных тестов на SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба, за последнюю неделю в крае наблюдается прирост случаев пневмонии на 11%, в основном за счёт коронавируса. Подробности в материале: В Забайкалье выявлены более 500 носителей SARS-CoV-2

09:36 16.05.2020 В Югре полиция ищет автора ложной информации о работе провизорного госпиталя в посёлке Пойковском, открытом на базе Нефтеюганской районной больницы. Руководство медучреждения обратилось в правоохранительные органы с заявлением о публичном распространении фейка в мобильном приложении Viber, сообщает департамент здравоохранения ХМАО. Подробности в материале: В Югре фейк о гуляющих «ковидных» напугал жителей посёлка

09:37 16.05.2020 В Забайкальском краевом онкологическом диспансере пришлось вводить жёсткие карантинные мероприятия после того как выяснилось, что по меньшей мере у 66 человек из 364 подтверждены положительные тесты на SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 16 мая, информирует официальный сайт региона. Читайте также: Вспышка SARS-CoV-2 произошла в онкодиспансере Забайкалья

09:38 16.05.2020 Психологическая помощь для возвращения к обычной жизни может потребоваться какой-то части населения России после выхода страны из карантина и прекращения режима самоизоляции. Такое мнение 16 мая высказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев. Подробности в материале: Врач считает, что после выхода у части населения РФ возникнут фобии

09:46 16.05.2020 В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства. Читайте также: В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса