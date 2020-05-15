Санкт-Петербург, 15 мая, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Кировский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении мужчины, который ударил кулаком в лицо сотрудника метрополитена, потребовавшего от пассажира надеть защитную маску при входе в вестибюль.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге

Несмотря на то, что Следственный комитет изъял уголовное дело из органов МВД и «утяжелил» обвинение мужчине с «побоев» на «хулиганство», фигуранта не отправили в СИЗО, а только под домашний арест на срок до 13 июля.

Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

«Мамедов против домашнего ареста не возражал», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Расследование уголовного дела продолжается.

С 12 мая в Петербурге запрещено появляться в общественных местах и общественном транспорте, включая такси, без средств защиты. Петербургский метрополитен потребовал от всех пассажиров надевать маски при входе в вестибюль.