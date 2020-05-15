Санкт-Петербург, 15 мая, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Заместителя генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пятницу в судебной пресс-службе Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения вечером 15 мая. Сам Горячев, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, просил домашний арест.

По версии следствия, не позднее 17 апреля 2014 года Горячев, являясь тогда генеральным директором ООО «Меридиан», вместе с главой ООО «ГлавЭнергоМонтаж» и другими сообщниками, в том числе из руководства «Ленэнерго», «Меридиана», «ЭдвансСтроя» и «ГлавЭнергоМонтажа», утвердили проектную смету с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму более 131 млн рублей.

Следствие полагает, что фигуранты пытались похитить бюджетные средства при строительстве в Петербурге кабельной линии 110 кВ «Крестовская — Василеостровская».

Таким образом, Министерству энергетики РФ был причинен ущерб. По решению суда Горячев останется в СИЗО до 12 июля.

Ранее сообщалось, что в 20 офисах в Петербурге и Москве проходили обыски. Они были связаны с пропажей 70 млн рублей из общей суммы, выделенной на закупку кабелей при строительстве «Газпром Арены» (бывшая «Зенит Арена»)

41-летний Алексей Горячев пришел на работу в «Ленэнерго» в январе 2018 года с должности советника генерального директора компании. С февраля 2019 года занимает должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.