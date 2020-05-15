Калуга, 15 мая, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Финансовое положение приходов и монастырей в связи с действующим режимом самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции заметно ухудшилось. Об этом шла речь на встрече митрополита Калужского и Боровского Климента с благочинными округов, сообщает 15 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информационно-издательский отдел калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru На совещании в епархии

Ввиду сокращение посещения храмов прихожанами, приходы оказались в трудной финансовой ситуации. Есть приходы, которые не смогли оплатить коммунальные услуги за март (оплата происходит в середине апреля), а уже пришли счета за апрель. Особенно непросто в городских храмах. Во всех приходах вынуждены сократить персонал. Кроме того, ряд священников находится в трудном материальном положении. Им в апреле была оказана помощь в размере 10 тыс. рублей. Владыка Климент намерен посетить все благочиния, и встретится с духовенством. Митрополит также предложил временно отменить перечисление взносов на епархию и в фонд митрополии.

Климент поручил подготовить список многодетного духовенства и вдов священнослужителей. Епархия окажет им помощь.

«Обращаю внимание, что инфекция коронавируса опасная и сложно поддается излечению, а поэтому мы должны беречь народ от заражения», — подчеркнул владыка Климент.